Овечкин улетел в США. Первый матч «Вашингтона» в новом сезоне НХЛ – 8 октября
Александр Овечкин улетел в США.
Российский нападающий с женой и детьми вылетел в Дубай, откуда отправится в Вашингтон.
Ранее сообщалось, что Овечкин покинет Россию 5 сентября, но он задержался в стране еще на два дня.
Первый матч в новом сезоне НХЛ «Кэпиталс» проведут в ночь с 8 на 9 октября против «Бостона».
Агент Овечкина о подготовке к сезону: «С июля он начал тренироваться, давно работает. Увидите его форму»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
