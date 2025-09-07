Овечкин улетел в США. Первый матч «Вашингтона» в новом сезоне НХЛ – 8 октября

Александр Овечкин улетел в США.

Российский нападающий с женой и детьми вылетел в Дубай, откуда отправится в Вашингтон.

Ранее сообщалось , что Овечкин покинет Россию 5 сентября, но он задержался в стране еще на два дня.

Первый матч в новом сезоне НХЛ «Кэпиталс » проведут в ночь с 8 на 9 октября против «Бостона».

Агент Овечкина о подготовке к сезону: «С июля он начал тренироваться, давно работает. Увидите его форму»