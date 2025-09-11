  • Спортс
  • Ротенберг о представлении «Динамо» в совете директоров КХЛ: «Я очень давно в хоккее, изменений нет. Продолжаем работать на благо развития нашего любимого спорта»
Роман Ротенберг прокомментировал участие в новом совете директоров КХЛ.

Ранее стало известно, что бывший тренер СКА стал членом совета директоров на сезон-2025/26.

– Освоились в новой должности? Все-таки в Совете директоров вы долгое время представляли интересы другого клуба.

– Я в хоккее уже очень давно. Начинал вообще работу в КХЛ в 2007-м. Поэтому здесь нет никаких изменений. Это жизнь и это хоккей. Продолжаем работать на благо развития нашего любимого вида спорта.

– Насколько важно для «Динамо», что клуб вернулся в состав совета директоров?

– Важно, что «Динамо» будет представлено в Совете директоров КХЛ, защищать свои интересы. Мы обсуждали подготовку резерва сегодня с Татарстаном, с московским и школами. Детям надо больше играть между собой.

Важный итог – играть между городами, внутри Москвы. Нужно больше таких турниров, как Кубок Овечкина, когда к нам приезжают региональные команды.

–  Куда потратить деньги от КХЛ?

– В моем понимании, надо всегда стремиться помогать детской школе, помогать развитию школы. Важно – количество льда. Сейчас в каждой школе по часу льда на каждый возраст. В той же «Красной Машине Юниор» два часа, один из них – повышение индивидуального мастерства.

Это вопрос финансов. В том числе экипировка, хороший тренер. Нужно смотреть, как искать внебюджетные источники для этого.

– Смотрели игры СКА в этом сезоне?

– Смотрю вообще все матчи КХЛ, как тренер сборной «Россия 25». Мы следим за игроками – все на карандаше. Это касается хоккеистов КХЛ, МХЛ, ВХЛ и юниорских школ.

Всех ребят смотрим, изучаем и, конечно, готовимся к Кубку Первого канала. Наша задача собрать самых сильнейших игроков, – передает слова члена совета директоров «Динамо» Романа Ротенберга корреспондент Спортса’’ Дарья Романова.

Ротенберг о юниорском матче Россия – США: «Диалог идет, вопрос непростой. Хотим сыграть в России, можно на нейтральной территории – в Турции»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
