  Банковский счет Овечкина в России разблокируют в ближайшее время, сообщил «Матч ТВ»: «Бухгалтер вовремя не сдал отчетность. Проблем нет, задолженности тоже»
Банковский счет Овечкина в России разблокируют в ближайшее время, сообщил «Матч ТВ»: «Бухгалтер вовремя не сдал отчетность. Проблем нет, задолженности тоже»

ФНС заблокировала счета Александра Овечкина из-за ошибки бухгалтера.

Ранее появилась информация, что капитан «Вашингтона» не отправлял налоговые декларации о деятельности ИП с 2023 года.

По этой причине Федеральная налоговая служба (ФНС) России лишила Овечкина доступа к банковским счетам.

«Проблем никаких нет, задолженности тоже нет. Но бухгалтер вовремя не сдал отчетность, поэтому счет заблокировали.

В скором времени этот вопрос будет закрыт», – сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, приближенный к ситуации.

Крикунов об Овечкине: «Такие рождаются раз в 100 лет. Все совпало – талант, желание работать, гены. Не просто так он в 40 лет забивает кучу голов в НХЛ»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
