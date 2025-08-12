Банковский счет Овечкина в России разблокируют в ближайшее время, сообщил «Матч ТВ»: «Бухгалтер вовремя не сдал отчетность. Проблем нет, задолженности тоже»

ФНС заблокировала счета Александра Овечкина из-за ошибки бухгалтера.

Ранее появилась информация , что капитан «Вашингтона» не отправлял налоговые декларации о деятельности ИП с 2023 года.

По этой причине Федеральная налоговая служба (ФНС) России лишила Овечкина доступа к банковским счетам.

«Проблем никаких нет, задолженности тоже нет. Но бухгалтер вовремя не сдал отчетность, поэтому счет заблокировали.

В скором времени этот вопрос будет закрыт», – сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, приближенный к ситуации.

