Банковский счет Овечкина в России разблокируют в ближайшее время, сообщил «Матч ТВ»: «Бухгалтер вовремя не сдал отчетность. Проблем нет, задолженности тоже»
ФНС заблокировала счета Александра Овечкина из-за ошибки бухгалтера.
Ранее появилась информация, что капитан «Вашингтона» не отправлял налоговые декларации о деятельности ИП с 2023 года.
По этой причине Федеральная налоговая служба (ФНС) России лишила Овечкина доступа к банковским счетам.
«Проблем никаких нет, задолженности тоже нет. Но бухгалтер вовремя не сдал отчетность, поэтому счет заблокировали.
В скором времени этот вопрос будет закрыт», – сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, приближенный к ситуации.
Крикунов об Овечкине: «Такие рождаются раз в 100 лет. Все совпало – талант, желание работать, гены. Не просто так он в 40 лет забивает кучу голов в НХЛ»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
