Журова о блокировке счетов Овечкина: «Это может произойти из-за какой-то мелочи – забыл, что-то не оплатил, у каждого такое бывает. Вы представляете, сколько у него всего»

Светлана Журова высказалась о блокировке счетов Александра Овечкина.

Ранее появилась информация , что капитан «Вашингтона » не отправлял налоговые декларации о деятельности ИП с 2023 года. По этой причине Федеральная налоговая служба (ФНС) России лишила Овечкина доступа к банковским счетам.

«Не знаю, что у него там. Вы же понимаете, что это может произойти из-за какой-то мелочи – забыл, что-то не оплатил. Александру надо самому посмотреть, что там произошло. Вы представляете, сколько у него всего, и, может быть, что-то где-то пропустил.

У каждого из нас такое бывает – особенно у людей, которые очень заняты и у которых нет помощников. Думаю, налоговая скажет ему причину, и дальше он уже разберется.

Конечно, если это не фейк. У нас сейчас любят разносить всякие фейки», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.