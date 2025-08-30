Овечкин передаст часть коллекции инвентаря в свой музей, чтобы «избавиться от разбросанных по дому клюшек»

Александр Овечкин заявил, что откроет музей для болельщиков.

«Понимаю, что хоккей в моей жизни не навсегда. Но честно скажу: я пока об этом не думаю», – сказал Александр Овечкин в интервью Psychologies.

Он также прокомментировал слухи о наличии 100 млн долларов на банковских счетах.

«Если бы это было так, я бы уже завершил карьеру», – добавил капитан «Вашингтона ».

Он также намерен открыть музей для болельщиков и передать туда часть личной коллекции хоккейного инвентаря. Это, как с улыбкой отметил Овечкин, поможет жене избавиться от «разбросанных по дому клюшек».

Овечкин попал на обложки 3 журналов Москвы, Psychologies вышел со словами «Могу. Делаю. Буду». Форвард представил «8 правил от «Великой восьмерки» и советы, которые дал бы себе в 8 лет