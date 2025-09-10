  • Спортс
  Кобзарь о том, много ли Овечкин забивает в волейболе: «Нет, он больше пасует, обычно второе касание – его. При этом и скинуть хорошо со второго может. Нападает в основном Фридзон»
Кобзарь о том, много ли Овечкин забивает в волейболе: «Нет, он больше пасует, обычно второе касание – его. При этом и скинуть хорошо со второго может. Нападает в основном Фридзон»

Игорь Кобзарь высказался об игре в волейбол с Александром Овечкиным в отпуске.

Овечкин в волейболе тот же, что и в хоккее – бесконечно много забивает?

– Кстати, нет, в волейболе он больше пасует. Обычно второе касание – его. При этом и скинуть хорошо со второго он может.

А нападает в основном Фридзон. Он прям зряче все делает – видит пустые зоны, намеренно может бить мимо блока. Ну и вообще умеет переводить кистью влево-вправо. Обычно это уже уровень тех, кто играл.

Вот аниматоры бывают с волейбольным прошлым. Подключаем. Они и в прыжке могут подать.

– Овечкин в прыжке не подает?

– Пытался. Но нет. Все-таки волейбол – технически тяжелый вид спорта. Если не берешь хотя бы какие-то минимальные уроки, все выглядит коряво.

При этом за счет игровых чувств и понимания механики Овечкин чувствует, куда полетит мяч и как его надо отбивать, чтобы тот остался рядом. Это выглядит не волейбольно, но он реально сохраняет мяч, в отличие от многих других.

Вот, например, подаю в него силовую в прыжке – и он наловчился принимать ладошками. Не запястьями, как по идее надо, а каким-то своим способом. Расставляет ладони пошире, плюс у него рука здоровенная – и мяч остается в игре. 

Если кто-то пытается принять снизу, как надо, обычно мяч просто куда-то улетает, – сказал волейболист Игорь Кобзарь в интервью Спортсу”.

«Саня вообще не щадит – долбит подачами». Как Овечкин играет в волейбол

Овечкин сыграл с Павлюченко и Фридзоном в пляжный волейбол на отдыхе в Турции

