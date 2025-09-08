Овечкину подарили телефон с эксклюзивным дизайном в честь его рекорда по голам в НХЛ. На встроенном в коробку экране воспроизводятся шайбы Александра
Александру Овечкину подарили телефон с эксклюзивным дизайном в честь его рекорда.
Супруга капитана «Вашингтона» Анастасия показала в сториз соцсети подарок, который сделали ее мужу в честь рекорда по голам в НХЛ.
В минувшем регулярном чемпионате НХЛ 39-летний форвард стал лучшим снайпером в истории лиги, побив рекорд Уэйна Гретцки.
На счету российского хоккеиста 897 шайб в рамках регулярок, канадец занимает второе место с 894 голами. Рекордной стала 895-я шайба, которую Овечкин забросил в ворота «Айлендерс» 6 апреля.
«Вот такой телефон нам подарили», – сказала жена хоккеиста в записанном ей видеоролике.
Отметим, что на телефоне есть эксклюзивная гравировка. Его преподнесли в коробке со встроенным экраном, на котором воспроизводится видео с заброшенными шайбами Александра.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Анастасии Овечкиной
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости