Овечкину подарили телефон с эксклюзивным дизайном в честь его рекорда по голам в НХЛ. На встроенном в коробку экране воспроизводятся шайбы Александра

Александру Овечкину подарили телефон с эксклюзивным дизайном в честь его рекорда.

Супруга капитана «Вашингтона » Анастасия показала в сториз соцсети подарок, который сделали ее мужу в честь рекорда по голам в НХЛ.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ 39-летний форвард стал лучшим снайпером в истории лиги, побив рекорд Уэйна Гретцки .

На счету российского хоккеиста 897 шайб в рамках регулярок, канадец занимает второе место с 894 голами. Рекордной стала 895-я шайба, которую Овечкин забросил в ворота «Айлендерс» 6 апреля.

«Вот такой телефон нам подарили», – сказала жена хоккеиста в записанном ей видеоролике.

Отметим, что на телефоне есть эксклюзивная гравировка. Его преподнесли в коробке со встроенным экраном, на котором воспроизводится видео с заброшенными шайбами Александра .