КХЛ перенесла домашний матч СКА против «Амура» в Хабаровск по запросу петербургского клуба

Домашний матч СКА против «Амура» перенесен в Хабаровск.

«Хоккейный клуб СКА обратился в Лигу с обращением о невозможности проведения матча №451 СКА – «Амур » на своей домашней арене.

Лига вместе с клубами прорабатывала варианты переноса игры на другую дату в Санкт-Петербурге, однако все варианты нарушали логистику и влекли серьезные финансовые расходы.

Лига по согласованию с клубами приняла решение о переносе матча №451 СКА – «Амур» с 5 января 2026 года на 7 декабря 2025 года в Хабаровск», – говорится в заявлении лиги.