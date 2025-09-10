КХЛ перенесла домашний матч СКА против «Амура» в Хабаровск по запросу петербургского клуба
Домашний матч СКА против «Амура» перенесен в Хабаровск.
«Хоккейный клуб СКА обратился в Лигу с обращением о невозможности проведения матча №451 СКА – «Амур» на своей домашней арене.
Лига вместе с клубами прорабатывала варианты переноса игры на другую дату в Санкт-Петербурге, однако все варианты нарушали логистику и влекли серьезные финансовые расходы.
Лига по согласованию с клубами приняла решение о переносе матча №451 СКА – «Амур» с 5 января 2026 года на 7 декабря 2025 года в Хабаровск», – говорится в заявлении лиги.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости