  • Ларионов о предложении «Шанхая» обменять атрибутику СКА: «Мне интересны акции нашей команды, все остальное нас не заботит»
Ларионов о предложении «Шанхая» обменять атрибутику СКА: «Мне интересны акции нашей команды, все остальное нас не заботит»

Игорь Ларионов заявил, что не следит за акциями для болельщиков от других клубов.

Ранее «Дрэгонс» анонсировали акцию «С детства за драконов!» В китайской команде сообщили, что фанаты СКА могут обменять мерч с символикой клуба на шарф «главной команды Санкт-Петербурга» бесплатно.

После этого СКА опубликовал ролик, в котором юный болельщик отказывается обменивать игрушку «Конь-Огонь» и другой мерч с символикой клуба на китайские продукты: «Не доверяйте незнакомцам».

– Как вам акция «Шанхайских Драконов», которые предлагают обменять атрибутику СКА на свою?

– Не слежу. Команда находится вне нашей организации. Малоинтересно, что происходит у них.

Мне интересны акции нашей команды, все остальное нас не заботит, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.

«Шанхай» ответил на ролик СКА, указав, что игрушки «Конь-Огонь» делают в Китае: «Вот это поворот»

