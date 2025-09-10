Ларионов о предложении «Шанхая» обменять атрибутику СКА: «Мне интересны акции нашей команды, все остальное нас не заботит»

Игорь Ларионов заявил, что не следит за акциями для болельщиков от других клубов.

Ранее «Дрэгонс » анонсировали акцию «С детства за драконов!» В китайской команде сообщили , что фанаты СКА могут обменять мерч с символикой клуба на шарф «главной команды Санкт-Петербурга» бесплатно.

После этого СКА опубликовал ролик, в котором юный болельщик отказывается обменивать игрушку «Конь-Огонь» и другой мерч с символикой клуба на китайские продукты: «Не доверяйте незнакомцам».

– Как вам акция «Шанхайских Драконов», которые предлагают обменять атрибутику СКА на свою?

– Не слежу. Команда находится вне нашей организации. Малоинтересно, что происходит у них.

Мне интересны акции нашей команды, все остальное нас не заботит, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.

«Шанхай» ответил на ролик СКА, указав, что игрушки «Конь-Огонь» делают в Китае: «Вот это поворот»