Ларионов об игроках с итальянскими корнями: «Деанджело знаю с 15 лет, для меня было загадкой, как он оказался в России. По поводу Грималди и Бландиси провел много бесед, получил хорошие отзывы»

Игорь Ларионов высказался о приглашении Джозефа Бландиси и Рокко Грималди в СКА.

– Как показывает прошлый сезон, у СКА не очень хорошо складывается с североамериканцами, которые имеют итальянские корни. Так было с американцем Тони Деанджело. Не возникло ощущение, что смесь Грималди-Бландиси вызовет негативную ситуацию?

– Я очень хорошо знаю Деанджело, с 15 лет. Для меня было загадкой, как он оказался в нашей стране.

По поводу этих ребят, я, естественно, провел много бесед. Получил хорошие отзывы от «Онтарио» и «Торонто».

По Грималди был разговор с «Нэшвилом », так же с «Коламбусом ». Когда ты приезжаешь в новую страну с беременной женой – это непросто. Потому что фокус на другом. Другая среда, другой язык. Нужно время на адаптацию, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.

Бландиси из СКА показал неприличный жест в адрес скамейки «Торпедо» и был удален до конца матча. Это его 1-я игра в КХЛ

Ротенберг о Деанджело: «Семья – это все, особенно для итальянцев. Вы знаете итальянскую культуру? Семья Тони в Нью-Йорке, он уехал, чувствует себя комфортно»