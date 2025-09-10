Новичок «Авангарда» Чеккони о русской кухне: «Мне понравилась. Сырники и драники успел попробовать, борщ – еще нет, но обязательно попробую»
Джозеф Чеккони поделился мнением о русской кухне.
Американский защитник перешел в омский клуб в июле, подписав контракт на год. В прошлом сезоне он выступал в АХЛ.
– Уже попробовал русскую кухню?
– Успел попробовать сырники и драники. Еще не пробовал борщ, но обязательно попробую его во время сезона.
– Понравилось?
– Вся русская кухня, которую я попробовал, мне очень понравилась, – сказал защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони.
