Новичок «Авангарда» Чеккони о русской кухне: «Мне понравилась. Сырники и драники успел попробовать, борщ – еще нет, но обязательно попробую»

Джозеф Чеккони поделился мнением о русской кухне.

Американский защитник перешел в омский клуб в июле, подписав контракт на год. В прошлом сезоне он выступал в АХЛ.

– Уже попробовал русскую кухню?

– Успел попробовать сырники и драники. Еще не пробовал борщ, но обязательно попробую его во время сезона.

– Понравилось?

– Вся русская кухня, которую я попробовал, мне очень понравилась, – сказал защитник «Авангарда » Джозеф Чеккони .