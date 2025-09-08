Наиль Якупов поделился мнением о легионерах «Авангарда».

– Когда вы приезжали в «Эдмонтон», вам местные помогали осваиваться. Вы сами помогаете североамериканцам понять и узнать Омск?

– С возрастом я больше тянусь к другим людям. Если взять несколько лет назад, то я был как-то сам по себе, больше интроверт. Когда мы в раздевалке – конечно, могу пообщаться, все обсудить. Но ушли мы за пределы арены, и я с иностранными партнерами по команде особо не встречался.

А сейчас я стараюсь помогать. Правда, с ними в Омске три недели жил их помощник – он им много советовал, рассказывал. Несколько раз ходили на ужины. Я им написал список ресторанов. В баню их сводили, попарили с березовыми веничками. Они даже не знали, что это такое – в Северной Америке нет такой традиции.

Потуральски у нас, оказывается, очень хорошо владеет грилем. Посмотрите его социальные сети. Он там прям жестко заморочен на готовке замечательных стейков. Очень хорош! Нам в «Авангарде» надо купить большую установку для гриля – поставить дома у кого-то – например, у Шарпи (Шарипзянова ). Станем собираться там в выходные, а Потс (Потуральски ) будет готовить нам мясо.

Да все нормально в «Авангарде»! Мы стараемся по мере возможности, помогаем новичкам. Понятно, что у нас есть и своя жизнь и дела. Но поскольку я один в Омске, и если моя помощь нужна, то всегда приеду и помогу ребятам.

А так – у нас классный коллектив! Джозеф Чеккони нравится – он постоянно угорает! Веселый парень! Макс Лажуа тоже очень хороший человек. Порядочный, воспитанный, интеллигентный. Для меня он как бы тоже не самый типичный североамериканец. Хороший, спокойный парень.

Кстати, у нас в «Авангарде» еще не весь лимит на легионеров закрыт. Может, кто-то еще подъедет. А так, конечно же, ребята нас только усилят. Им сверху тоже помогают, у них очень сильная поддержка от руководства. Так что поверьте, любая помощь иностранцам оказывается быстро и в полной мере, – сказал нападающий «Авангарда » Наиль Якупов .