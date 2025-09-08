Робитайл о России: «Здесь отличная еда, я впечатлен. Жена сказала, что хлеб и выпечка тут даже лучше, чем в Италии»

Луи Робитайл оценил качество еды в России.

Канадский специалист в межсезонье возглавил фарм-клуб «Авангарда » в Olimpbet ВХЛ.

– Вы уже успели попробовать русскую кухню?

– Да-да. Борщ, например. Когда я только приехал, то остановился в отеле, и там подавали русские блюда. Например, рыба, у которой голова оставалась прямо на тарелке.

Что еще мы ели? Кажется, был картофельный салат с мясом, с курицей. Я попробовал многое. Конечно, кое-что отличается от привычного, но меня еда впечатлила.

Я не то чтобы боялся, но никогда не знаешь заранее, чего ожидать, верно? Это не то же самое, что сходить в русский ресторан в Монреале или Нью-Йорке. Но здесь, с тех пор как я приехал, я питаюсь очень хорошо.

И должен сказать: хлеб и выпечка в этой стране, а я жил в Италии, и даже моя жена сказала, когда мы приехали сюда: «Луи, это даже лучше, чем там». Здесь действительно отличная еда.

– Водку вы пробовали?

– Да, пробовал, но еще в Северной Америке – попробовал «Белугу». Даже заходил в ресторан в Москве под этим брендом – это было невероятное место. В России у меня не было много времени, чтобы как следует продегустировать водку, потому что последние два месяца были очень загруженными.

Возможно, позже я попробую и другие марки водки, но позже, – сказал главный тренер «Омских Крыльев » Луи Робитайл .

Тренер фарм-клуба «Авангарда» Робитайл: «Москва – лучший город, в котором я когда-либо был. В Омске другая атмосфера, но люди меня впечатлили»