Робитайл о России: «Здесь отличная еда, я впечатлен. Жена сказала, что хлеб и выпечка тут даже лучше, чем в Италии»
Канадский специалист в межсезонье возглавил фарм-клуб «Авангарда» в Olimpbet ВХЛ.
– Вы уже успели попробовать русскую кухню?
– Да-да. Борщ, например. Когда я только приехал, то остановился в отеле, и там подавали русские блюда. Например, рыба, у которой голова оставалась прямо на тарелке.
Что еще мы ели? Кажется, был картофельный салат с мясом, с курицей. Я попробовал многое. Конечно, кое-что отличается от привычного, но меня еда впечатлила.
Я не то чтобы боялся, но никогда не знаешь заранее, чего ожидать, верно? Это не то же самое, что сходить в русский ресторан в Монреале или Нью-Йорке. Но здесь, с тех пор как я приехал, я питаюсь очень хорошо.
И должен сказать: хлеб и выпечка в этой стране, а я жил в Италии, и даже моя жена сказала, когда мы приехали сюда: «Луи, это даже лучше, чем там». Здесь действительно отличная еда.
– Водку вы пробовали?
– Да, пробовал, но еще в Северной Америке – попробовал «Белугу». Даже заходил в ресторан в Москве под этим брендом – это было невероятное место. В России у меня не было много времени, чтобы как следует продегустировать водку, потому что последние два месяца были очень загруженными.
Возможно, позже я попробую и другие марки водки, но позже, – сказал главный тренер «Омских Крыльев» Луи Робитайл.
