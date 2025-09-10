Голдобин о СКА: «У нас все новое, начиная от игроков, заканчивая руководством. На нас больше внимания, есть недоброжелатели. Сезон будет непростым, каждый хочет доказать, что он лучший»

Николай Голдобин поделился впечатлениями от выступления в СКА.

Нападающий перешел в клуб в межсезонье из «Спартака».

«Мне кажется, с возрастом начинаешь лучше понимать: важно не просто «сезончик поиграть на удачу», а нести ответственность, соответствовать ожиданиям. Я уже привык к этому и прихожу в команду с удовольствием – многих ребят знаю не первый год, знаком и с главным тренером с детства.

Все давно стало привычным, поэтому чувствую себя в своей тарелке. Очень уютно, город прекрасный. Мне тоннеля как в футболе не делали и, надеюсь, такого не будет. Не хочется клюшкой по попе получить.

У нас новая команда, все новое, начиная от игроков, заканчивая руководством. На нас больше внимания. Конечно, есть и недоброжелатели, но это естественно.

Думаю, сезон будет непростым – не только для меня, но и для команды, для главного тренера тоже. Каждый хочет доказать, что он лучший, и это добавляет напряжения. Но у нас хороший состав, молодые ребята – посмотрим, как получится», – сказал нападающий СКА Николай Голдобин.