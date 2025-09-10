Вайсфельд о жесте Бландиси: «В НХЛ дисквалификация одной игрой вряд ли бы ограничилась. Такое неприлично даже на улице показывать. На трибунах женщины и дети»

Леонид Вайсфельд высказался о дисквалификации Джозефа Бландиси.

В понедельник СКА уступил «Торпедо» (2:3 ОТ). В первом периоде Джозеф Бландиси был удален до конца матча за неприличный жест в адрес скамейки соперника. Это была первая игра канадского форварда в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Вчера КХЛ оштрафовала Бландиси и отстранила его на один матч.

– Главный тренер СКА Игорь Ларионов завил, что поведение Бландиси в Северной Америке воспринималось бы по-другому. Судейство в этом плане в КХЛ и НХЛ отличается?

– Может быть, судейство и отличается, но если бы он показал такое в НХЛ, дисквалификация одной игрой вряд ли бы ограничилась. Думаю, к таким моментам там строже относятся.

То, что такое неприлично даже на улице показывать, это само собой разумеющееся. Тут другой вопрос возникает: «Как его действия были связаны с игрой и как это могло повлиять на игру?»

– Ларионов сказал, что Бландиси и Егор Соколов сводили между собой старые счеты еще со времен Северной Америки.

– На трибунах женщины и дети. Старые счеты в другом месте выясняйте. Если бы судьи не отреагировали на такие действия Бландиси, то я думаю, что это была бы их последняя игра в КХЛ, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

Ларионов об отстранении Бландиси за неприличный жест: «Обсудили эту часть его игры. Она воспринимается не так, как в Северной Америке, но он осознает, что совершил, готов искупить вину»