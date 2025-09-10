  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Вайсфельд о жесте Бландиси: «В НХЛ дисквалификация одной игрой вряд ли бы ограничилась. Такое неприлично даже на улице показывать. На трибунах женщины и дети»
0

Вайсфельд о жесте Бландиси: «В НХЛ дисквалификация одной игрой вряд ли бы ограничилась. Такое неприлично даже на улице показывать. На трибунах женщины и дети»

Леонид Вайсфельд высказался о дисквалификации Джозефа Бландиси.

В понедельник СКА уступил «Торпедо» (2:3 ОТ). В первом периоде Джозеф Бландиси был удален до конца матча за неприличный жест в адрес скамейки соперника. Это была первая игра канадского форварда в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Вчера КХЛ оштрафовала Бландиси и отстранила его на один матч.

– Главный тренер СКА Игорь Ларионов завил, что поведение Бландиси в Северной Америке воспринималось бы по-другому. Судейство в этом плане в КХЛ и НХЛ отличается?

– Может быть, судейство и отличается, но если бы он показал такое в НХЛ, дисквалификация одной игрой вряд ли бы ограничилась. Думаю, к таким моментам там строже относятся.

То, что такое неприлично даже на улице показывать, это само собой разумеющееся. Тут другой вопрос возникает: «Как его действия были связаны с игрой и как это могло повлиять на игру?»

– Ларионов сказал, что Бландиси и Егор Соколов сводили между собой старые счеты еще со времен Северной Америки.

– На трибунах женщины и дети. Старые счеты в другом месте выясняйте. Если бы судьи не отреагировали на такие действия Бландиси, то я думаю, что это была бы их последняя игра в КХЛ, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

Ларионов об отстранении Бландиси за неприличный жест: «Обсудили эту часть его игры. Она воспринимается не так, как в Северной Америке, но он осознает, что совершил, готов искупить вину»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
logoДжозеф Бландиси
logoСКА
logoЛеонид Вайсфельд
logoНХЛ
дисквалификации
logoКХЛ
logoИгорь Ларионов
logoЕгор Соколов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ларионов об игроках с итальянскими корнями: «Деанджело знаю с 15 лет, для меня было загадкой, как он оказался в России. По поводу Грималди и Бландиси провел много бесед, получил хорошие отзывы»
3сегодня, 13:53
Ларионов об отстранении Бландиси за неприличный жест: «Обсудили эту часть его игры. Она воспринимается не так, как в Северной Америке, но он осознает, что совершил, готов искупить вину»
8сегодня, 10:49
Сергей Савельев о жесте Бландиси: «Не понимаю, как игрок, приезжающий в топ-чемпионат, выдает такое в дебютном матче. Молодые ребята у СКА выглядят куда более осознанными»
2вчера, 15:25
Главные новости
«Шанхай» о том, что «Конь-Огонь» юного фаната из ролика СКА был сделан в Китае: «Вот это поворот»
15 минут назадФото
КХЛ. ЦСКА примет «Адмирал», «Ак Барс» против «Автомобилиста»
1759 минут назад
Ларионов об игроках с итальянскими корнями: «Деанджело знаю с 15 лет, для меня было загадкой, как он оказался в России. По поводу Грималди и Бландиси провел много бесед, получил хорошие отзывы»
3сегодня, 13:53
СКА выложил ролик, в котором юный фанат отказывается обменивать мерч клуба на китайские продукты: «Не доверяйте незнакомцам»
15сегодня, 13:17Видео
Ларионов об игре сына: «Неважно, кто на вбрасывании, Ларионов, Петров, Сидоров или Иванов, это коллективная «точка». Участвуют пять человек»
15сегодня, 12:53
Глава профсоюза игроков предложил делиться с хоккеистами деньгами от взносов за вступление новых франшиз. НХЛ отказалась
2сегодня, 12:20
Голдобин о тренировках Ларионова: «Нельзя стоять на месте и курить бамбук. Каждое упражнение с бэк-чеком, быстрый пас, открывание. Нужно всегда двигаться, это клево, находишься в тонусе»
3сегодня, 11:58
Ларионов об игре СКА на вбрасываниях: «Арбитры порой позволяют сопернику больше, чем нам. Они должны быть более справедливы»
10сегодня, 11:53
Дедунов об уходе из СКА: «Мне сказали, что новый тренер не видит меня в команде. Руководство пошло на обмен – причем со мной посоветовались, хочу ли я в «Сочи». Со мной поступили корректно»
1сегодня, 11:42
Шефер – лучший проспект НХЛ по версии NHL Network, Демидов – 2-й, Миса – 3-й, Леонард – 5-й, Никишин – 17-й
сегодня, 11:27
Ко всем новостям
Последние новости
Кэйн о возвращении Тэйвса в НХЛ: «Это потрясающе. Это может стать замечательной историей для лиги, для франшизы. С нетерпением жду возможности понаблюдать за ним»
121 минуту назад
Голдобин о СКА: «У нас все новое, начиная от игроков, заканчивая руководством. На нас больше внимания, есть недоброжелатели. Сезон будет непростым, каждый хочет доказать, что он лучший»
сегодня, 13:59
«Спартак» отдал Чезганова в аренду «Шанхаю». 23-летний белорус – лучший форвард сезона-2024/25 в ВХЛ
2сегодня, 13:42
Пакетт о паспорте РФ: «Не ощущаю, что для меня что-то кардинально изменилось. Здорово иметь два гражданства, потому что клуб может привлечь больше легионеров»
2сегодня, 13:29
Королев о драке с Мелошем: «Счет был 0:3, нужно было взбодрить команду. Подрались, пожали друг другу руки. Претензий нет»
сегодня, 12:59
«Торпедо» расторгло контракт с Щемеровым. Защитник перешел в клуб в июне
2сегодня, 12:45
Гендиректор «Трактора» о Кубке Гагарина: «Придется штурмовать эту вершину еще раз в этом году. Мы достаточно амбициозны, чтобы не довольствоваться вторым местом»
сегодня, 12:33
Хефенмайер о сборах с Крикуновым: «Мне нравится усердно работать, поэтому его предсезонная подготовка понравилась. Я рад тяжелым тренировкам»
сегодня, 10:57
«Фиксики» и талисман КХЛ Крут расскажут детям о хоккее в подкасте «Фикситека»: «Уверены, что это многих вдохновит встать на коньки»
сегодня, 10:13
Павел Дедунов: «Самая тяжелая предсезонка у меня была в 18 лет, когда люди падали в обморок, просыпались среди ночи со словами: «Куда бежать?» А у Крикунова – терпимо»
сегодня, 09:59