Студенческая сборная России может сыграть с Канадой, США и Словакией. Глава РССС заявил, что ведутся переговоры о турнире в Дубае в 2026 году

Студенческая сборная России может сыграть с Канадой, США и Словакией.
Об этом сообщил президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Крюков.
«Мы находимся в прямых коммуникациях по линии студенческого хоккея. Одна из наших флагманских лиг – Студенческая хоккейная лига.
У нас есть в разработке проведение турнира среди студенческих сборных России, США, Словакии, Канады. Это мог бы быть достаточно представительный турнир.
Мы ведем разговор о том, что он потенциально может состояться в Дубае. Он в разработке на 2026 год», – сказал Крюков.
С весны 2022 года сборные России всех возрастов не участвуют в международных турнирах под эгидой ИИХФ.
