Сочи, Екатеринбург и Ярославль могут принять Кубок Первого канала (ТАСС)

Матчи Кубка Первого канала могут пройти в Ярославле, Екатеринбурге или Сочи.

Федерация хоккея России рассматривает около шести городов для проведения турнира, сообщил ТАСС. Соревнование с участием сборных команд пройдет с 8 по 15 декабря. «Для проведения турнира рассматриваются пять-шесть городов. Среди них Сочи, Ярославль и Екатеринбург», – рассказал источник. В предыдущие два раза Кубок Первого канала проводился в Санкт-Петербурге.