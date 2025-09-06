Сочи, Екатеринбург и Ярославль могут принять Кубок Первого канала (ТАСС)
Матчи Кубка Первого канала могут пройти в Ярославле, Екатеринбурге или Сочи.
Федерация хоккея России рассматривает около шести городов для проведения турнира, сообщил ТАСС.
Соревнование с участием сборных команд пройдет с 8 по 15 декабря.
«Для проведения турнира рассматриваются пять-шесть городов. Среди них Сочи, Ярославль и Екатеринбург», – рассказал источник.
В предыдущие два раза Кубок Первого канала проводился в Санкт-Петербурге.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
