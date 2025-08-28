Фетисов об отстранении России: «У нас авторитетные пацаны в НХЛ, может, попробуют побороться. Скажут, что хотят играть в сборной против сильнейших»

Вячеслав Фетисов предложил россиянам в НХЛ высказаться за допуск сборной России.

Ранее инсайдер Фрэнк Серавалли рассказал , почему Россия не участвовала в Турнире четырех наций: «Швеция и Финляндия ясно дали НХЛ понять, что если Россия примет участие, их там не будет. Это причина, по которой было всего четыре страны».

«Может наши ребята за океаном попробуют с этим явлением побороться. У нас все же авторитетные пацаны, которые могут подойти и сказать, что хотят играть в составе сборной России. Они должны сказать, что имеют полное право выступать не только в составе команд НХЛ, но и в национальной сборной.

Мне кажется, ребята тоже должны повлиять в этом плане на профсоюз. Мы посмотрим, насколько они могут объединиться, и я думаю, что это будет серьезным ходом в плане обсуждения возвращения наших игроков.

Надеюсь, что ребята смогут донести свою позицию о важности играть с сильнейшими именно в составе сборной России. Мне кажется, их могут услышать.

Потому как сидеть и ждать, пока за тебя принимают решение не совсем правильно. Будем надеяться, что ребята заявят об этом, этого ждут и болельщики, в том числе из Америки и Канады », – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.

