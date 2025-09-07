  • Спортс
  • Дацюк об Олимпиаде-2026: «Не теряю надежды, что Россию включат. Тогда был бы самый сильный турнир. Без какой-то из сильных команд он становится чуть-чуть неполноценным»
Павел Дацюк надеется, что сборную России допустят на Олимпиаду-2026.

Ранее ИИХФ утвердила сборную Франции в качестве участника олимпийского хоккейного турнира в Италии.

Она заменит российскую команду, которая была лишена такой возможности на основании рекомендации МОК.

«Все-таки я нахожусь в хоккее, и я, наверное, за олимпийским турниром буду следить, буду его смотреть. Туда поедут игроки из НХЛ, тоже будет интересно посмотреть.

Но я все-таки не теряю надежды, что нашу сборную включат [в число участников Олимпиады], мне верится, что это случится. Тогда это был бы самый сильный олимпийский турнир.

Если кто-то из сильных команд, те же Швеция или Финляндия, не едут на турнир, то, конечно, это теряет смысл, то же самое и с нашей сборной.

А так это становится чуть-чуть неполноценным, без нашей команды совсем становится скучно смотреть за этими турнирами», – сказал участник «Тройного золотого клуба». 

Сборные России всех возрастов не участвуют в турнирах под эгидой ИИХФ с весны 2022 года. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
