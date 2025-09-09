Фирстов после 3:2 со СКА: «Эмоции положительные, но триумфа нет. Надо продолжать совершенствоваться, мы должны достойно выйти в плей‑офф с хороших позиций»

Владислав Фирстов призвал не переоценивать значение победы над СКА для «Торпедо».

Нижегородцы обыграли СКА (3:2 ОТ) в Фонбет Чемпионате КХЛ. Фирстов отметился голом и результативной передачей.

– Восемь матчей «Торпедо» не побеждало СКА. Какие эмоции?

– Эмоции положительные, но нет какого‑то триумфа. Хорошая, рабочая победа, командная. Все выполнили достойно свою работу. Всегда есть над чем работать. Не стоит фокусироваться на этой игре.

Надо продолжать добавлять. Мы должны совершенствоваться в тех компонентах, в которых мы немножко просаживаемся. Должны достойно выйти в плей‑офф с хороших позиций и продолжать радовать себя и болельщиков.

– Прошлый сезон тоже начинался с домашней серии, но она была неудачной. Сейчас уже две победы. Есть ли отличия со стартом прошлого сезона?

– У нас в этом году очень дружный коллектив. Я считаю, что за счет взаимопонимания мы стали сильнее. Хорошо выполняем тренерскую установку. Из этой игры мы должны сделать выводы и готовиться к следующему матчу, – сказал форвард «Торпедо » Владислав Фирстов .