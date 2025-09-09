Черкас о Ларионове: «В СКА понимали, что человек в Нижнем Новгороде звезд с неба не хватал. Может, здесь что-то получится, кредит доверия у него есть»

Сергей Черкас оценил работу Игоря Ларионова в СКА на старте сезона КХЛ.

В этом сезоне команда под руководством Игоря Ларионова на выезде проиграла «Шанхай Дрэгонс» (4:7) и «Торпедо» (2:3 ОТ).

‎– Как думаете, у Игоря Ларионова большой кредит доверия?

– Я думаю, когда его назначили, руководство понимало, что человек в Нижнем Новгороде звезд с неба не хватал. Может быть, здесь что-то получится.

Надежда есть на то, что Захаркин (советник генерального директора СКА – Спортс’‘) – не последний человек в хоккее. Мне кажется, он должен помочь Игорю Николаевичу. Я думаю, что кредит доверия у Ларионова есть.

– Как считаете, долго ли продлится процесс привыкания игроков друг к другу и тренерскому штабу?

– Он может затянуться. Самое страшное – что СКА за последние две недели не выиграл ни одного матча. Помимо двух матчей в КХЛ СКА сыграл два матча на Турнире Пучкова и товарищеский матч с «Авангардом» (3:5). Это может психологически отразиться на команде, – сказал бывший тренер и вратарь СКА Сергей Черкас в интервью «СтавкиПрогнозы.ру».