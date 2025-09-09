Дементьев о неприличном жесте Бландиси в адрес скамейки «Торпедо»: «Не красит спортсмена. Он получил достаточно серьезное наказание, подвел команду. Сделает выводы, думаю»

Алексей Дементьев высказался о дисциплинарном штрафе Джозефа Бландиси.

В понедельник СКА уступил «Торпедо » (2:3 ОТ). В первом периоде Джозеф Бландиси был удален до конца матча за неприличный жест в адрес скамейки соперника. Это была первая игра канадского форварда в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Как оцените вчерашний эпизод с неприличным жестом в исполнении Бландиси?

– Здесь можно с двух сторон подойти к эпизоду, но данный жест однозначно не красит спортсмена.

– Заслуживает ли он дополнительной дисквалификации?

– Он уже получил достаточно серьезное наказание, подвел команду. На него рассчитывали и тренеры, и партнеры, пришлось по ходу матча перестраиваться. Думаю, он сделает выводы, – сказал хоккейный агент Алексей Дементьев .