Дементьев о неприличном жесте Бландиси в адрес скамейки «Торпедо»: «Не красит спортсмена. Он получил достаточно серьезное наказание, подвел команду. Сделает выводы, думаю»
Алексей Дементьев высказался о дисциплинарном штрафе Джозефа Бландиси.
В понедельник СКА уступил «Торпедо» (2:3 ОТ). В первом периоде Джозеф Бландиси был удален до конца матча за неприличный жест в адрес скамейки соперника. Это была первая игра канадского форварда в Фонбет Чемпионате КХЛ.
– Как оцените вчерашний эпизод с неприличным жестом в исполнении Бландиси?
– Здесь можно с двух сторон подойти к эпизоду, но данный жест однозначно не красит спортсмена.
– Заслуживает ли он дополнительной дисквалификации?
– Он уже получил достаточно серьезное наказание, подвел команду. На него рассчитывали и тренеры, и партнеры, пришлось по ходу матча перестраиваться. Думаю, он сделает выводы, – сказал хоккейный агент Алексей Дементьев.
Источник: «Чемпионат»
