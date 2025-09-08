Владимир Плющев: «Ларионов был значимым игроком, но это не говорит, что он занимает какое-то место в тренерском рейтинге. У СКА будет сложный сезон, слишком много хоккеистов покинуло команду»

Владимир Плющев высказался о работе Игоря Ларионова на посту тренера.

Ранее Ларионов возглавлял «Торпедо », летом он подписал контракт со СКА.

В первом матче сезона-2025/26 команда из Петербурга проиграла «Шанхаю» со счетом 4:7.

– Можно сказать, что Ларионов остается топовым тренером КХЛ, или последний невнятный сезон «Торпедо» и турбулентное начала в СКА не позволяют делать таких заявлений?

– Некорректно говорить, топовый это тренер или нет. Ларионов недавно на тренерском мостике по меркам топовых тренеров. Конечно, он был значимым игроком, но это не говорит о том, что он занимает какое-то место в тренерском рейтинге.

У СКА будет сложный сезон, слишком много игроков покинуло команду. Слишком большое количество хоккеистов не устроило тренерский штаб. А игроки, которые пополнили СКА, были приглашены по личному, скажем так, указанию тренера.

Очень сложно сделать команду, которая может рассчитывать на высокие места в плей‑офф, если у нее не было костяка. Потеряно очень много игроков, игра которых определяла результат команды, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.