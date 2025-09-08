Денисенко о 2:1 с «Авангардом»: «Победили за счет самоотверженности и веры друг в друга. Бердин чуть ли не на голове стоял, вся команда билась»

Григорий Денисенко поделился эмоциями от дебютного гола за «Ак Барс».

Сегодня клуб обыграл «Авангард» (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ . Денисенко забил свой первый гол за «Ак Барс». Он провел второй матч в составе клуба.

– Какие эмоции после дебютной шайбы за «Ак Барс»?

– Только положительные, командная победа. Все ребята молодчики, старались от начала и до конца.

– Помните свой последний гол в КХЛ?

– Честно, не помню. Это было лет пять назад. Вроде, финскому «Йокериту» в плей-офф. Многое уже изменилось.

– Какие эмоции от игры и действий команды в целом?

– Удалось победить за счет самоотверженности и веры друг в друга. С первой минуты и до конца отрабатывали, в том числе и меньшинство 4 на 6 в конце.

Все броски заблокировали, а Михаил Бердин выбил игру, вообще чуть ли не на голове стоял. Не могу никого выделить, вся команда билась и заслуженно победила.

– Гол раскрепостит вас?

– Наверное, да. Но у меня уже есть опыт, даже не думал о том, что надо побыстрее забить. Если делать правильные вещи и создавать моменты, то очки и голы придут. Я в этом плане уверен, – сказал нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко .

«Авангард» начал сезон с поражения от «Ак Барса» – 1:2. Бердин сделал 35 сэйвов, Денисенко забил 1-й гол за казанцев