Бердин о возвращении из Канады: «Было важно, чтобы сын родился в России. Сейчас в стране непростое время, важно держаться семьи»

Михаил Бердин заявил, что рождение сына стало одной из причин перехода в КХЛ.

Голкипер провел в России три последних сезона. Он выступал в Северной Америке с 2016 по 2022 год, не проведя ни одного матча в НХЛ.

«Для меня было важно, чтобы сын Иван родился в России. Чтобы бабушки с ним нянчились. Сейчас глаз радуется, когда они проводят с ним время.

У нас был первый матч, я выхожу с арены, а родственники сделали мне сюрприз, встретили после игры. Улыбки, объятия. Ну кайф же. В Канаде такого и близко нет.

Знаем, что сейчас в стране непростое время, важно держаться семьи», – сказал вратарь «Ак Барса » Михаил Бердин .

Бердин об отъезде из Северной Америки: «Выписывал плюсы от жизни в Канаде и России. В графе «Канада» их не было, кроме хоккея и денег, зато в России – больше 50»