«Авангард» начал сезон с домашнего поражения от «Ак Барса».

Игра Фонбет чемпионата КХЛ проходила в Омске и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Нападающий Григорий Денисенко забил свой первый гол за «Ак Барс». Он провел второй матч в составе клуба.

Напомним, Денисенко перешел в команду в межсезонье. В минувшем сезоне он играл в системах «Вегаса» и «Нэшвилла».

У победителей также отличился Митчелл Миллер , шайбу «Авангарда » забросил Николай Прохоркин .

Вратарь «Ак Барса » Михаил Бердин сделал 35 сэйвов. Отметим, что в сезоне-2024/25 он играл за «Авангард».

Следующий матч «Авангард» проведет дома 11 сентября с «Амуром».

«Ак Барс» 10 сентября дома встретится с «Автомобилистом».