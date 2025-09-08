«Авангард» начал сезон с поражения от «Ак Барса» – 1:2. Бердин сделал 35 сэйвов, Денисенко забил 1-й гол за казанцев
«Авангард» начал сезон с домашнего поражения от «Ак Барса».
Игра Фонбет чемпионата КХЛ проходила в Омске и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Нападающий Григорий Денисенко забил свой первый гол за «Ак Барс». Он провел второй матч в составе клуба.
Напомним, Денисенко перешел в команду в межсезонье. В минувшем сезоне он играл в системах «Вегаса» и «Нэшвилла».
У победителей также отличился Митчелл Миллер, шайбу «Авангарда» забросил Николай Прохоркин.
Вратарь «Ак Барса» Михаил Бердин сделал 35 сэйвов. Отметим, что в сезоне-2024/25 он играл за «Авангард».
Следующий матч «Авангард» проведет дома 11 сентября с «Амуром».
«Ак Барс» 10 сентября дома встретится с «Автомобилистом».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
