Биро о шансах «Эдмонтона» на чемпионство: «Пока есть Макдэвид и Драйзайтль, они всегда претенденты. Скиннер и Пикар – неплохие вратари, но не для Кубка Стэнли»

Брэндон Биро из «Ак Барса» оценил шансы «Эдмонтона» на Кубок Стэнли.

В каждом из двух последних сезонов «Ойлерс» проигрывали «Флориде» в финальной серии.

– На ваш взгляд, у «Эдмонтона» есть шанс выиграть Кубок Стэнли?

– Пока есть Макдэвид и Драйзайтль , «Ойлерз» всегда будут претендентами на чемпионство. В одной команде играют, вероятно, два лучших нападающих в мире, на которых всегда можно положиться.

– Два великих игрока, но кто за ними? Хватает ли у «Ойлерз» глубины состава?

– У них есть еще пара сильных ребят, но в таком городе, как Эдмонтон, не так-то просто собрать чемпионский коллектив, завлечь сильных свободных агентов. Это не самое приятное место в мире, особенно в сравнении с Флоридой, где меньше налоги, лучше климат. При прочих равных игроки выбирают южные штаты.

Это особый вызов для менеджмента клуба, им сложно добиться большой глубины состава. Но, как я уже сказал, когда у вас в составе два лучших игрока в мире, то всегда будет шанс победить.

– И все же «Эдмонтону» нужен как минимум вратарь, не находите? Два титула «Флориде» принес во многом Сергей Бобровский.

– Согласен, трудно победить в плей-офф без сильного вратаря. Важно, чтобы голкипер спасал в самый нужный момент, и Бобровский делал именно это. Скиннер и Пикар – неплохие вратари, но, видимо, не для Кубка Стэнли.

У Скиннера были действительно хорошие отрезки, однако этого оказалось недостаточно, – сказал нападающий «Ак Барса » Брэндон Биро .

Биро о переходе в КХЛ: «Пара знакомых отреагировали: «Это безумие – ехать туда сейчас». Друзья, игравшие в КХЛ, помогли мне решиться на эту авантюру»