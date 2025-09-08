  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Евгений Свечников о слухах про его нежелание жить в России: «Бред какой-то. В Казани специально некрасиво про меня написали – тогда им было это на руку»
0

Евгений Свечников о слухах про его нежелание жить в России: «Бред какой-то. В Казани специально некрасиво про меня написали – тогда им было это на руку»

Евгений Свечников отрицает слухи о желании вернуться в Северную Америку.

В это межсезонье 28-летний нападающий перешел в «Амур». В рамках Фонбет чемпионата КХЛ он также выступал за «Торпедо» и «Ак Барс».

– В одном интервью вы говорили, что скучали в Северной Америке по менталитету, по русскому языку. Была такая ностальгия?

– Это я утрировал. Я все равно каждое лето проводил в России, в Казани дома. Я скучал по игре в хоккей в России, скажем так, по этим пацанским теркам.

– Разница в менталитете людей бросается в глаза?

– Конечно, бросается. Как сразу прилетаешь в аэропорт, все по-своему, по-другому, по-русски. И так же в Америке по-американски. Мышление, общение, все по-другому.

– И в чем это проявляется?

– Я даже не знаю, как объяснить. Надо пожить там, чтобы понимать.

– Год назад в издании «Бизнес Online» вышла статья, в которой говорилось, что у вас уже полностью американский менталитет и вы не горите желанием жить в России.

– Какой-то бред вообще. Думаю, в Казани специально что-то некрасивое про меня написали. Им тогда было это на руку, – сказал Евгений Свечников.

Форвард «Ак Барса» Свечников «не горит желанием играть в КХЛ и жить в России». Зарплата игрока – 75 млн рублей за следующий сезон («Бизнес Online»)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoАк Барс
logoАмур
logoКХЛ
logoЕвгений Свечников
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
КХЛ заявила, что все клубы вписались в потолок зарплат по итогам заявки на сезон. Вопрос перезаключения контрактов с уменьшением сумм «требует особого внимания и регулирования»
143 сентября, 04:25
«Локомотив» возглавил рейтинг клубов КХЛ по итогам прошлого сезона. «Авангард» – 2-й, «Ак Барс» – 3-й, «Трактор» – 5-й, СКА – 7-й, «Динамо» – 11-е, «Шанхай» – 23-й
332 сентября, 14:10
В КХЛ все игроки с гражданством РФ больше не считаются легионерами. Раньше требовалось, чтобы они могли играть за сборную России
282 сентября, 13:17
Главные новости
Генменеджер «Коламбуса» о Чинахове: «Если он останется, нам придется убедиться, что все на одной волне. Знаю, что он хочет играть и зарабатывать на уровне НХЛ»
12 минут назад
Якупов об отдыхе: «В Турцию съездил только на 2 дня – лежать кабачком в шезлонге не мое. На Кубе жутко траванулся, не попал в местный колорит. На хрен просто»
26 минут назад
КХЛ. «Авангард» играет с «Ак Барсом», «Металлург» примет «Салават», «Лада» встретится с «Автомобилистом», «Шанхай» – с «Адмиралом», СКА в гостях у «Торпедо»
8258 минут назадLive
Луи Робитайл об игре с Овечкиным за «Вашингтон»: «У него был сезон новичка. Я получил его клюшку и джерси – это вершина моей карьеры»
1сегодня, 13:20
Биро о шансах «Эдмонтона» на чемпионство: «Пока есть Макдэвид и Драйзайтль, они всегда претенденты. Скиннер и Пикар – неплохие вратари, но не для Кубка Стэнли»
сегодня, 12:45
Шевченко об отстранении Ливо за пропуск церемонии и деле Мерфи: «Виза Тревора была до 30 апреля – СКА доказал, что он не мог приехать. Виза Джоша была до 31 мая»
сегодня, 12:32
Бердин о возвращении из Канады: «Было важно, чтобы сын родился в России. Сейчас в стране непростое время, важно держаться семьи»
48сегодня, 12:14
Ливо отстранен на 2 игры за пропуск церемонии закрытия сезона-2024/25. Форвард «Трактора» не сыграет со СКА и «Нефтехимиком»
24сегодня, 11:50
Евгений Свечников о жене-американке: «Она в России третий год, ей все по душе. Очень нравятся люди, наш менталитет, еда и баня»
7сегодня, 11:38
Робитайл о России: «Здесь отличная еда, я впечатлен. Жена сказала, что хлеб и выпечка тут даже лучше, чем в Италии»
4сегодня, 11:05
Ко всем новостям
Последние новости
«Хозяева не проиграют этот матч в основное время». Прогноз Артема Серикова на «Торпедо» – СКА
26 минут назад
Дементьев об отстранении Ливо: «Нужен противовес, чтобы интересы хоккеистов были представлены. В НХЛ – это ассоциация игроков»
41 минуту назад
Паркер Фу о целях «Шанхая» на сезон: «Хотим выиграть Кубок Гагарина – выхода в плей-офф недостаточно. У нас нет предела»
сегодня, 13:07
«Сочи» забрал Щетилина из списка отказов «Трактора». Голкипер подписал двусторонний контракт
сегодня, 12:55
Терещенко о шансах «Сочи» на плей-офф: «У Крикунова большой багаж, но нужно усиление и многое другое. Поэтому я сомневаюсь»
сегодня, 12:19
Форвард «Шанхая» Сукезе о КХЛ: «Очень сильная и конкурентная лига, высококлассные хоккеисты. Рад оказаться здесь»
сегодня, 11:27
Каюмов и Кирьянов вернулись к тренировкам с «Локомотивом». Форварды пропускали Кубок Открытия
сегодня, 11:18
Салливан о шансах Фокса попасть на ОИ-2026: «Все зависит от его игры. Он обладатель «Норриса» и способен выйти на элитный уровень»
сегодня, 10:27
Порядин об игре «Спартака»: «Нужно исключить глупые ошибки. Костяк команды остался, надо больше разбирать тактические моменты»
сегодня, 10:15
Гатиятулин о 2-4 в серии с «Динамо»: «Летом провели глобальный анализ. Ошиблись с планом на первые домашние матчи – нужно было не рисковать»
2сегодня, 09:25