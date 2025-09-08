Евгений Свечников о слухах про его нежелание жить в России: «Бред какой-то. В Казани специально некрасиво про меня написали – тогда им было это на руку»
В это межсезонье 28-летний нападающий перешел в «Амур». В рамках Фонбет чемпионата КХЛ он также выступал за «Торпедо» и «Ак Барс».
– В одном интервью вы говорили, что скучали в Северной Америке по менталитету, по русскому языку. Была такая ностальгия?
– Это я утрировал. Я все равно каждое лето проводил в России, в Казани дома. Я скучал по игре в хоккей в России, скажем так, по этим пацанским теркам.
– Разница в менталитете людей бросается в глаза?
– Конечно, бросается. Как сразу прилетаешь в аэропорт, все по-своему, по-другому, по-русски. И так же в Америке по-американски. Мышление, общение, все по-другому.
– И в чем это проявляется?
– Я даже не знаю, как объяснить. Надо пожить там, чтобы понимать.
– Год назад в издании «Бизнес Online» вышла статья, в которой говорилось, что у вас уже полностью американский менталитет и вы не горите желанием жить в России.
– Какой-то бред вообще. Думаю, в Казани специально что-то некрасивое про меня написали. Им тогда было это на руку, – сказал Евгений Свечников.
Форвард «Ак Барса» Свечников «не горит желанием играть в КХЛ и жить в России». Зарплата игрока – 75 млн рублей за следующий сезон («Бизнес Online»)