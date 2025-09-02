  • Спортс
  • «Локомотив» возглавил рейтинг клубов КХЛ по итогам прошлого сезона. «Авангард» – 2-й, «Ак Барс» – 3-й, «Трактор» – 5-й, СКА – 7-й, «Динамо» – 11-е, «Шанхай» – 23-й
«Локомотив» возглавил рейтинг клубов КХЛ по итогам прошлого сезона. «Авангард» – 2-й, «Ак Барс» – 3-й, «Трактор» – 5-й, СКА – 7-й, «Динамо» – 11-е, «Шанхай» – 23-й

«Локомотив» возглавил рейтинг клубов КХЛ по итогам прошлого сезона.

Для составления рейтинга используется десять параметров: спортивные достижения (20%), стоимость спортивного результата (20%), финансирование (10%), своевременность оплаты труда хоккеистов (5%), исполнение норм технического регламента (5%), посещаемость и заполняемость арен (10%), сервисы для зрителей (5%), тв-индекс (10%), доходы от реализации лицензионной и билетной программы (10%) и работа со СМИ (5%).

В расчете используются данные трех сезонов, последний – 100%, предыдущие – 75% и 50%. На основании рейтинга осуществляются выплаты клубам за предыдущий сезон.

Полный список выглядит следующим образом:

1 (6). «Локомотив» – 80,39;

2 (3). «Авангард» – 69,33;

3 (4). «Ак Барс» – 68,36;

4 (1). «Металлург» – 66,00;

5 (10). «Трактор» – 65,40;

6 (8). «Салават Юлаев» – 64,55;

7 (2). СКА – 64,41;

8 (11). «Динамо» Москва – 60,49;

9 (7). «Автомобилист» – 57,55;

10 (5). ЦСКА – 54,95;

11 (12). «Динамо» Минск – 54,73;

12 (9). «Торпедо» – 53,55;

13 (14). «Спартак» – 53,48;

14 (13). «Северсталь» – 48,18;

15 (15). «Сибирь» – 46,65;

16 (17). «Адмирал» – 40,59;

17 (18). «Нефтехимик» – 39,75;

18 (19). «Барыс» – 38,81;

19 (22). «Сочи» – 34,24;

20 (21). «Витязь» – 34,23;

21 (16). «Лада» – 33,50;

22 (20). «Амур» – 32,71;

23 (23). «Шанхай» – 28,62.

Примечание: в скобках – место в прошлогоднем рейтинге.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
