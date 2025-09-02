«Локомотив» возглавил рейтинг клубов КХЛ по итогам прошлого сезона. «Авангард» – 2-й, «Ак Барс» – 3-й, «Трактор» – 5-й, СКА – 7-й, «Динамо» – 11-е, «Шанхай» – 23-й
Для составления рейтинга используется десять параметров: спортивные достижения (20%), стоимость спортивного результата (20%), финансирование (10%), своевременность оплаты труда хоккеистов (5%), исполнение норм технического регламента (5%), посещаемость и заполняемость арен (10%), сервисы для зрителей (5%), тв-индекс (10%), доходы от реализации лицензионной и билетной программы (10%) и работа со СМИ (5%).
В расчете используются данные трех сезонов, последний – 100%, предыдущие – 75% и 50%. На основании рейтинга осуществляются выплаты клубам за предыдущий сезон.
Полный список выглядит следующим образом:
1 (6). «Локомотив» – 80,39;
2 (3). «Авангард» – 69,33;
3 (4). «Ак Барс» – 68,36;
4 (1). «Металлург» – 66,00;
5 (10). «Трактор» – 65,40;
6 (8). «Салават Юлаев» – 64,55;
7 (2). СКА – 64,41;
8 (11). «Динамо» Москва – 60,49;
9 (7). «Автомобилист» – 57,55;
10 (5). ЦСКА – 54,95;
11 (12). «Динамо» Минск – 54,73;
12 (9). «Торпедо» – 53,55;
13 (14). «Спартак» – 53,48;
14 (13). «Северсталь» – 48,18;
15 (15). «Сибирь» – 46,65;
16 (17). «Адмирал» – 40,59;
17 (18). «Нефтехимик» – 39,75;
18 (19). «Барыс» – 38,81;
19 (22). «Сочи» – 34,24;
20 (21). «Витязь» – 34,23;
21 (16). «Лада» – 33,50;
22 (20). «Амур» – 32,71;
23 (23). «Шанхай» – 28,62.
Примечание: в скобках – место в прошлогоднем рейтинге.