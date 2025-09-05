КХЛ отменила дисквалификацию Мерфи за пропуск церемонии закрытия сезона. Разбирательство по Ливо продолжается, пока форвард допущен к играм

КХЛ отменила дисквалификацию Тревора Мерфи за пропуск церемонии закрытия сезона.

«Тревор Мерфи и Джоша Ливо были дисквалифицированы на два матча нового сезона за неявку на церемонию закрытия сезона КХЛ. Оба хоккеиста подали апелляции в дисциплинарный комитет КХЛ.

По итогам рассмотрения было установлено, что Мерфи не имел юридической возможности прибыть на церемонию закрытия, в связи с чем его дисквалификация была снята.

По Ливо рассмотрение еще продолжается, на время разбирательства игрок допущен до участия в чемпионате КХЛ. В случае, если дисциплинарный комитет оставит в силе решение о дисквалификации, то она вступит в силу с этого дня», – сообщила пресс-служба КХЛ .