КХЛ отменила дисквалификацию Мерфи за пропуск церемонии закрытия сезона. Разбирательство по Ливо продолжается, пока форвард допущен к играм
КХЛ отменила дисквалификацию Тревора Мерфи за пропуск церемонии закрытия сезона.
«Тревор Мерфи и Джоша Ливо были дисквалифицированы на два матча нового сезона за неявку на церемонию закрытия сезона КХЛ. Оба хоккеиста подали апелляции в дисциплинарный комитет КХЛ.
По итогам рассмотрения было установлено, что Мерфи не имел юридической возможности прибыть на церемонию закрытия, в связи с чем его дисквалификация была снята.
По Ливо рассмотрение еще продолжается, на время разбирательства игрок допущен до участия в чемпионате КХЛ. В случае, если дисциплинарный комитет оставит в силе решение о дисквалификации, то она вступит в силу с этого дня», – сообщила пресс-служба КХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
