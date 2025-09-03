  • Спортс
  КХЛ заявила, что все клубы вписались в потолок зарплат по итогам заявки на сезон. Вопрос перезаключения контрактов с уменьшением сумм «требует особого внимания и регулирования»
КХЛ заявила, что все клубы вписались в потолок зарплат по итогам заявки на сезон. Вопрос перезаключения контрактов с уменьшением сумм «требует особого внимания и регулирования»

КХЛ заявила, что все клубы вписались в потолок зарплат по итогам заявки на сезон.

2 сентября 2025 года, за три дня до старта Фонбет Чемпионата КХЛ, прошло совещание руководителей клубов в формате видеоконференции.

«По итогам заявки на сезон-2025/26 все клубы соответствуют нормам предельного размера потолка заработных плат.

На начало заявки ряд клубов воспользовался возможностью переподписать контракты с уменьшением суммы заработных плат. Лига отметила, что этот вопрос требует особого внимания и регулирования.

КХЛ попросила клубы подготовить предложения для вынесения на обсуждение рабочей группы по контрактным вопросам», – говорится в сообщении лиги. 

Потолок зарплат для каждого клуба на предстоящий сезон составляет 900 миллионов рублей, пол – 475 миллионов.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт КХЛ
