КХЛ заявила, что все клубы вписались в потолок зарплат по итогам заявки на сезон. Вопрос перезаключения контрактов с уменьшением сумм «требует особого внимания и регулирования»

КХЛ заявила, что все клубы вписались в потолок зарплат по итогам заявки на сезон.

2 сентября 2025 года, за три дня до старта Фонбет Чемпионата КХЛ, прошло совещание руководителей клубов в формате видеоконференции.

«По итогам заявки на сезон-2025/26 все клубы соответствуют нормам предельного размера потолка заработных плат.

На начало заявки ряд клубов воспользовался возможностью переподписать контракты с уменьшением суммы заработных плат. Лига отметила, что этот вопрос требует особого внимания и регулирования.

КХЛ попросила клубы подготовить предложения для вынесения на обсуждение рабочей группы по контрактным вопросам», – говорится в сообщении лиги.

Потолок зарплат для каждого клуба на предстоящий сезон составляет 900 миллионов рублей, пол – 475 миллионов.