КХЛ заявила, что все клубы вписались в потолок зарплат по итогам заявки на сезон. Вопрос перезаключения контрактов с уменьшением сумм «требует особого внимания и регулирования»
КХЛ заявила, что все клубы вписались в потолок зарплат по итогам заявки на сезон.
2 сентября 2025 года, за три дня до старта Фонбет Чемпионата КХЛ, прошло совещание руководителей клубов в формате видеоконференции.
«По итогам заявки на сезон-2025/26 все клубы соответствуют нормам предельного размера потолка заработных плат.
На начало заявки ряд клубов воспользовался возможностью переподписать контракты с уменьшением суммы заработных плат. Лига отметила, что этот вопрос требует особого внимания и регулирования.
КХЛ попросила клубы подготовить предложения для вынесения на обсуждение рабочей группы по контрактным вопросам», – говорится в сообщении лиги.
Потолок зарплат для каждого клуба на предстоящий сезон составляет 900 миллионов рублей, пол – 475 миллионов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости