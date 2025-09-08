Руа о системе Никитина: «Нужно быть агрессивными, но думать головой. Хотим, чтобы у ЦСКА всегда были шансы отобрать шайбу и перейти к атаке»

Джереми Руа поделился мнением о системе игры ЦСКА при Игоре Никитине.

Тренер возглавил армейцев в это межсезонье.

– В чем, на ваш взгляд, заключаются главные требования Игоря Никитина к команде? Что стоит на первом месте в его системе?

– На самом деле сейчас все то же самое, что и на предсезонке. На льду нам нужно быть агрессивными, но при этом думать головой. Конечно, нужно допускать как можно меньше ошибок и придерживаться нашей системы игры.

Хотим, чтобы у нас практически всегда были шансы отобрать шайбу и перейти к собственной атаке, – сказал защитник ЦСКА Джереми Руа .

