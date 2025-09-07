Джереми Руа: «ЦСКА рано говорить о Кубке Гагарина, не стоит забывать о регулярке. Фокусируемся на следующей игре»

Джереми Руа считает, что ЦСКА рано думать о борьбе за Кубок Гагарина.

Вчера армейцы победили «Динамо» в матче Фонбет чемпионата КХЛ (6:2).

– Многие уже на предсезонке говорили, что в ЦСКА собралась команда, способная завоевать Кубок Гагарина. Как считаете, реально ли в первый сезон после масштабной перестройки завоевать трофей?

– В любом случае сезон только начался и о Кубке пока рано говорить. Мы будем идти от игры к игре. Если сейчас начать концентрироваться на победе в Кубке, можно забыть обо всем, что происходит в регулярном чемпионате, а так делать не стоит.

Так что пока рано думать о Кубке, мы просто фокусируемся на следующей игре, – сказал защитник ЦСКА Джереми Руа .

