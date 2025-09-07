Полтапов о Никитине: «Понимаю, что при таком тренере нельзя будет халявить. Со мной проводилась очень сильная работа. Надо расти в мастерстве из года в год»
В первом матче регулярного чемпионата-2025/26 ЦСКА обыграл «Динамо» со счетом 6:2. 22‑летний Полтапов набрал 2 (0+2) очка.
– Еще есть к чему стремиться и над чем работать. У нас одна задача. Идем к ней шаг за шагом.
– Что радикально изменилось по игре при штабе Никитина?
– Честно скажу, со мной проводилась очень сильная работа. Тренерский штаб уделил мне очень много времени. Объясняли все детали, как и что делать на льду.
Я и сам понимаю, что при таком тренере нельзя будет где-то халявить. Надо расти из года в год в мастерстве. Тем более прошлый сезон для меня лично был хорошим. Хочется, чтобы этот сезон не стал хуже.
– Вы сами удивились тому, как много надо наверстывать?
– Нет, мне в принципе это всегда говорили. Просто прощали, так скажу. А сейчас уже такого не будет, – сказал форвард ЦСКА Прохор Полтапов.