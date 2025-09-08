Абрамов о ЦСКА при Никитине и Федорове: «Какое-то сходство есть, но у нас состав очень поменялся. От хоккея Ильи Воробьева система отличается, совсем другая манера игры»

Виталий Абрамов высказался о системе игры, которую в ЦСКА ставит Игорь Никитин.

– Как человек, который не пересекался с Игорем Никитиным в его первый приход в ЦСКА, что нового увидели в работе сейчас?

– Конечно, изменения есть. В первую очередь тактического плана. Тут даже трудно сказать что-то конкретное, поскольку очень много времени этому посвящается, тренеры нам очень подробно разъясняют свои требования, каждую мелочь.

– Вы пришли в ЦСКА при Сергее Федорове, который, как многими считается, продолжал развивать идеи, заложенные Никитиным. Чувствуется сходство в работе Игоря Валерьевича с тем, за счет чего вы выигрывали Кубок Гагарина при Сергее Викторовиче?

– Какое-то сходство есть, но все-таки надо учитывать, что состав у нас за последние год–полтора очень поменялся. Так что, наверно, тут не стоит сравнивать

– Как вам игралось против «Динамо» в звене с Даниэлем Спронгом и Реттом Гарднером?

– Нравится играть с ними. Нам удавалось создавать моменты, набирать очки. Но еще есть куда расти.

– Сильно отличается от того, что было в прошлом сезоне в тройке с Прохором Полтаповым и Максимом Соркиным?

– Да, у нас другая совсем манера игры. Это связано и со спецификой партнеров по звену, и с системой, которую нам ставит Игорь Валерьевич. Она отличается от того хоккея, в который мы играли в прошлом сезоне при Илье Петровиче Воробьеве. Так что тут сравнивать вообще не стоит, – сказал форвард армейцев.