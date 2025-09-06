Абрамов о голе Спронга в дебютном матче за ЦСКА: «К нам приехал большой мастер, сразу видно. Нарабатываем связи, понимаем друг друга все лучше»

Виталий Абрамов назвал Дэниэла Спронга большим мастером.

В субботу ЦСКА обыграл «Динамо » (6:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Спронг в дебютном матче за армейцев отметился голом – с передачи Абрамова.

«Тактический рисунок игры при новом тренерском штабе поменялся, играем по-другому. Требования нам понятны, но нам необходимо оттачивать все моменты, есть над чем работать.

Моя игра в звене со Спронгом … Сразу видно, что к нам приехал большой мастер. Сейчас мы нарабатываем связи, с каждым разом понимаем друг друга все лучше и лучше.



Травмы – это всегда неприятно. Реабилитацию я начал моментально, летом занимался практически без выходных. Сейчас я готов на 100%, да и к предсезонном сборам я подошел полностью готовым», – сказал Виталий Абрамов .