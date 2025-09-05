Никитин о работе с Федоровым в ЦСКА: «Вбрасывания – важная часть игры, фундаментальная. Есть детали специфические, с его опытом и авторитетом он сможет донести их до хоккеистов»
Игорь Никитин высказался о работе с Сергеем Федоровым в ЦСКА.
– Легенда ЦСКА Сергей Федоров, выигравший с командой два Кубка Гагарина, тоже вернулся в клуб и теперь помогает игрокам правильно действовать на вбрасываниях. Это сотрудничество продолжится?
– После моего назначения мы переговорили с Сергеем Викторовичем, и он согласился. У нас уже был опыт совместной работы, хорошие отношения сохранились.
Я ему очень благодарен, потому что вбрасывания – не такая заметная, но важная часть игры, фундаментальная. Есть детали очень специфические, Федоров с его опытом и авторитетом сможет донести их до игроков. Да, мы продолжим сотрудничать, – сказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Ведомости»
