Никитин о работе с Федоровым в ЦСКА: «Вбрасывания – важная часть игры, фундаментальная. Есть детали специфические, с его опытом и авторитетом он сможет донести их до хоккеистов»

Игорь Никитин высказался о работе с Сергеем Федоровым в ЦСКА.

– Легенда ЦСКА Сергей Федоров, выигравший с командой два Кубка Гагарина, тоже вернулся в клуб и теперь помогает игрокам правильно действовать на вбрасываниях. Это сотрудничество продолжится?

– После моего назначения мы переговорили с Сергеем Викторовичем, и он согласился. У нас уже был опыт совместной работы, хорошие отношения сохранились.

Я ему очень благодарен, потому что вбрасывания – не такая заметная, но важная часть игры, фундаментальная. Есть детали очень специфические, Федоров с его опытом и авторитетом сможет донести их до игроков. Да, мы продолжим сотрудничать, – сказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.