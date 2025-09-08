Полтапов о 6:2 с «Динамо»: «Хорошо, что победили, но не так феерично, не так уверенно, как должны были. Есть еще много над чем работать»

Прохор Полтапов подвел итоги матча с «Динамо» (6:2).

«Хорошо, что победили, но не так феерично, не так уверенно, как должны были. Есть еще много над чем работать. Тренерский штаб разберет наши ошибки и покажет их нам.

Выполняли тактику, то, что мы тренировали на предсезонке, делали свою работу. Настраивались на то, что это первый матч сезона и шажочек к нашей цели, выходили как на последний бой.

Хотелось бы сказать огромное спасибо болельщикам, пришла полная арена, я смотрел и не видел свободных мест. Приятно играть в такой атмосфере, при такой поддержке. Приходите как можно чаще такой большой компанией», – сказал нападающий ЦСКА Прохор Полтапов.