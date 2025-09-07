Вячеслав Быков: «Игроки ЦСКА и Никитин показали хороший задел на весь сезон, уверенно обыграли «Динамо». Впереди у них долгий путь к Кубку Гагарина»
Вячеслав Быков высказался об игре ЦСКА на старте сезона.
В первом матче регулярного чемпионата-2025/26 команда тренера Игоря Никитина обыграла «Динамо» со счетом 6:2.
«ЦСКА уверенно обыграл «Динамо» в первом матче сезона. Клубы начали чемпионат с разным настроением.
Впереди у ЦСКА долгий путь к Кубку Гагарина. Игроки ЦСКА и Никитин показали хороший задел на весь сезон. Нас ждет еще много интересных матчей ЦСКА впереди», – сказал бывший главный тренер ЦСКА Вячеслав Быков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
