Дроздов о 6:2 с «Динамо»: «ЦСКА будет становиться только лучше. Переживаем за общий результат, а не за личную статистику»

Иван Дроздов заявил, что ЦСКА будет играть все лучше.

Во вчерашнем матче Фонбет чемпионата КХЛ армейцы победили «Динамо» со счетом 6:2.

– Команда уже успела адаптироваться к требованиям Игоря Никитина?

– Думаю, с каждым матчем наша игра будет становиться только лучше. Стараемся, адаптируемся выполнять все требования тренерского штаба.

– При Никитине вы стали больше времени проводить на льду, выходите в большинстве. Такое доверие от тренерского штаба обнадеживает?

– Я же говорю, мы переживаем не за личную статистику, а за общий результат.

– Этот ЦСКА готов к походу за Кубком, или пока рано об этом говорить?

– Мы идем от матча к матчу, вперед не заглядываем, – сказал нападающий ЦСКА Иван Дроздов .

