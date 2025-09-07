Дроздов о 6:2 с «Динамо»: «ЦСКА будет становиться только лучше. Переживаем за общий результат, а не за личную статистику»
Во вчерашнем матче Фонбет чемпионата КХЛ армейцы победили «Динамо» со счетом 6:2.
– Команда уже успела адаптироваться к требованиям Игоря Никитина?
– Думаю, с каждым матчем наша игра будет становиться только лучше. Стараемся, адаптируемся выполнять все требования тренерского штаба.
– При Никитине вы стали больше времени проводить на льду, выходите в большинстве. Такое доверие от тренерского штаба обнадеживает?
– Я же говорю, мы переживаем не за личную статистику, а за общий результат.
– Этот ЦСКА готов к походу за Кубком, или пока рано об этом говорить?
– Мы идем от матча к матчу, вперед не заглядываем, – сказал нападающий ЦСКА Иван Дроздов.
