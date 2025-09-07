ЦСКА поздравил Сечина с 65-летием: «Благодаря вашей работе в «Роснефти» Россия успешно справляется с вызовами в энергетической отрасли. Благодарны, что вы поддерживаете хоккей»

ЦСКА поздравил Игоря Сечина с днем рождения.

Сегодня, 7 сентября, председателю наблюдательного совета ЦСКА , главному исполнительному директору ПАО «НК» Роснефть» Игорю Сечину исполняется 65 лет.

«Уважаемый Игорь Иванович! Коллектив хоккейного клуба ЦСКА от всего сердца поздравляет вас с днем рождения!

Благодаря вашей работе во главе компании «Роснефть» наша страна продолжает эффективно и успешно справляться с самыми сложными задачами и вызовами в области развития энергетической отрасли.

Мы благодарны вам за то, что вы также уделяете большое внимание социально значимым проектам, поддерживая массовый и профессиональный спорт и в частности наш любимый вид спорта – хоккей.

Без вашей полной вовлеченности в жизнь ЦСКА были бы невозможны успехи, которых добился клуб за последние несколько лет. Успехи эти велики — три Кубка Гагарина, четыре титула чемпиона России, золотые медали, завоеванные командами системы – «Звездой » и «Красной Армии », многочисленные победы воспитанников хоккейной школы ЦСКА в первенствах Москвы и России.

Но главное – то, что вы никогда не останавливаетесь на достигнутом и продолжаете брать все новые высоты!

Желаем вам выполнения всех поставленных перед собой целей, крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким, больших побед на вашем пути!» – говорится в сообщении ЦСКА.