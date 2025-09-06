Коробкин о 4:3 с «Ак Барсом»: «Металлург» начал сезон с победы, дай бог и закончим его с победой и Кубком»
Егор Коробкин оценил победу «Металлурга» над «Ак Барсом» (4:3 Б).
«Сезон начался, все этому рады. Сегодня пришло много болельщиков, атмосфера классная. Здорово начать сезон с победы, дай бог и закончим его с победой и Кубком [Гагарина].
Сегодня сами себе придумали проблемы. Пропускали голы из ничего. Хорошо, что довели матч до победы. Приятно начать регулярку с гола.
На предсезонке забить не получилось, но главное – начать забивать в сезоне. Мы отрабатывали это на тренировке, наигрыш сработал и в матче», – сказал нападающий магнитогорцев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
