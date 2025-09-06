Разин на вопрос об ошибке Сиряцкого: «Иголки втыкаете, как в куклу вуду: по одним моментам хвалите, по другим критикуете. Хабаров мог привезти, Пресс ошибается, но полезность в плюсе»

Андрей Разин высказался об ошибке Александра Сиряцкого в матче с «Ак Барсом».

«Металлург» обыграл казанский клуб (4:3 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Сегодня Сиряцкий ошибся при третьей шайбе «Ак Барса», но позже выходил и в большинстве, и в разных сочетаниях. Таким доверием вы хотите укрепить его уверенность? Объясните.

– Я хочу выиграть каждую игру.

– Другой тренер, может быть, посадил бы его за ошибку и больше не выпустил.

– Я выбрал другой путь. А вы мне, как в куклу вуду, иголки втыкаете: по одним моментам хвалите, по другим критикуете. Поймите: хоккей становится все быстрее, и ребятам, у которых организм уже стареет, сложнее попадать в эти скорости.

Сейчас нет такой техники, когда можно восемь раз «между шнурков завязать» соперника. Все делается ногами и, в первую очередь, головой. У Сиряцкого с ногами все в порядке, пусть катание не идеальное, но он читает игру.

Эта детская ошибка случилась – да, она будет повторяться какое-то время. Но у него много плюсов: он и в атаке хорошо работает. У нас и Макар Хабаров мог привезти гол – в первом периоде.

И Пресс ошибается. Но если взять коэффициент полезных действий, то у них этот коэффициент в плюсе, – заявил главный тренер «Металлурга » Андрей Разин .