  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гатиятулин о 3:4 от «Металлурга»: «Первый матч – всегда вопрос контроля эмоций. «Ак Барс» достаточно созидал, отыгрался с 0:2, результат определили вратари»
2

Гатиятулин о 3:4 от «Металлурга»: «Первый матч – всегда вопрос контроля эмоций. «Ак Барс» достаточно созидал, отыгрался с 0:2, результат определили вратари»

Анвар Гатиятулин оценил поражение «Ак Барса» от «Металлурга» (3:4 Б).

– Прежде всего поздравляю всех болельщиков с началом сезона. Что касается игры, то первый матч – это всегда вопрос контроля эмоций.

Мы ждали от соперника активной игры, он играет дома, но в наши планы не входила разница в две шайбы. В принципе, мы выровняли игру, отыгрались с 0:2, с 3:2. Достаточно созидали, но результат определили вратари.

– На предсезонке вы поровну делили игровое время вратарей. Сейчас вы определились с первым номером?

– Перед сезоном старались всем давать сыграть: вратарям, полевым, молодежи. Они получали игровую практику, мы – информацию. Так получилось, что окончательный состав сформировался уже в конце сборов, пару тренировок только провели в таком сочетании.

Поэтому есть моменты, где нам не хватает сыгранности. В общем, мы будем смотреть на все позиции и искать разные сочетания. Во вратарской линии у нас тандем, сегодня сыграл Билялов, к следующему матчу мы проанализируем ситуацию и примем решение.

– Как оцените игровую форму Григория Денисенко? Насколько он близок к пониманию вашей системы?

– Сейчас наша задача – как можно сильнее сократить процесс адаптации и Гриши, и других ребят.

– А Брэндон Биро?

– Да, для него это тоже новая команда и новая лига, но у него было время, чтобы познакомиться с нашими требованиями. В принципе, он выполняет то, что мы просим. Но нюансов много, нужно время.

– «Ак Барс» сегодня много играл в меньшинстве. Вас порадовало, что «Металлург» не смог забить или огорчило большое количество удалений?

– Мы к каждой игре готовимся и по большинству соперника, акцентируем, как нужно сыграть. Если есть возможность контратаковать и забить, этим тоже воспользуемся. В прошлом сезоне это получалось, рассчитываем, что и в этом будет получаться.

– По броскам вы проиграли первый период 4-10, потом смогли отыграться. С чем связан такой тяжелый старт матча?

– Понимали, что «Металлург» прилично обновился, им нужно презентовать свою команду, ожидали такого старта. План был выровнять игру и перехватить инициативу, и это получилось, – сказал главный тренер казанского клуба Анвар Гатиятулин

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Ак Барса»
logoАнвар Гатиятулин
logoТимур Билялов
logoАк Барс
logoГригорий Денисенко
logoБрэндон Биро
logoКХЛ
logoМеталлург Мг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
КХЛ. «Металлург» победил по буллитам «Ак Барс», ЦСКА обыграл «Динамо», «Шанхай Дрэгонс» забил 7 шайб СКА, «Салават» уступил «Торпедо»
373сегодня, 16:25
Гатиятулин о Денисенко: «Гриша в Казани, занимается по индивидуальной программе. Осталось уладить формальности, как только это решится, увидим его в составе»
30 августа, 14:59
Гатиятулин после 1:6 от «Автомобилиста»: «Дали молодым ребятам почувствовать ответственность на уровне КХЛ. У нас идет работа над усилением пары позиций, надеюсь, закроем их к началу сезона»
26 августа, 17:33
Главные новости
Кленденинг про 15 тысяч зрителей на 1-м матче «Шанхая» на «СКА-Арене»: «В Мытищах поменьше ходило, сегодня был почти аншлаг. Круто играть при такой атмосфере»
739 минут назад
Ларионов о том, что СКА уступил «Шанхаю» по силовым: «Это североамериканская команда, там 5-6 русских ребят. У нас не было людей, которые могут сыграть жестко»
259 минут назад
Игорь Ларионов: «СКА-Арена» – шикарный стадион, но наш дом – Ледовый. Здесь СКА выигрывал Кубки Гагарина. Мы должны продолжить эту традицию»
5сегодня, 20:48
Никитин о баннере «Добро пожаловать домой»: «В ЦСКА я состоялся как тренер, здесь были первые победы, это трудно переоценить. Ярославль – это отдельная веха»
2сегодня, 20:22
Галлан про 3 гола «Шанхая» против СКА за 83 секунды: «Не магия, просто реализовали моменты. Будем придерживаться стиля, похожего на НХЛ»
2сегодня, 20:11
Ларионов о замене Иванова после 6 шайб от «Шанхая»: «Не узнаешь силу вратаря, пока не дашь пройти через сложности. Мы в СКА осознанно пошли на то, чтобы у нас были российские голкиперы»
1сегодня, 19:43
Макдэвид о контракте с «Эдмонтоном»: «Заслуживаю справедливой оплаты. Но есть потолок зарплат, а моя единственная цель – победа в Кубке. Совместить это не так-то просто»
10сегодня, 19:08
Ларионов о поражении СКА: «Не скажу, что можно упрекнуть кого-то в отдаче. Нужно чуть больше огня в борьбе за шайбу. Давайте просто забудем этот вечер»
15сегодня, 18:54
Галлан о 7:4 со СКА: «Рад победе «Шанхая», ребята много забили, повеселились. Особый матч, дерби Санкт-Петербурга»
16сегодня, 18:26
Никитин о 550-м матче в КХЛ: «1000 игр у Квартальнова – серьезный рубеж. Не думаю об этом, просто получаю удовольствие от процесса»
1сегодня, 18:16
Ко всем новостям
Последние новости
Каменский о сезоне КХЛ: «Хотелось бы больше молодых талантов, чтобы им доверяли. Тогда клубы смогут быть зубастыми, появится интрига»
41 минуту назад
Коньков о Хартли: «Локомотив» сохранил чемпионский состав. Любой тренер будет счастлив иметь такую обученную команду»
сегодня, 21:27
Экхольм о Макдэвиде: «Я хочу остаться в «Эдмонтоне», но понимаю – сначала клуб должен разобраться с главными звездами. Потом мы сядем за стол переговоров»
1сегодня, 21:18
Абрамов о голе Спронга в дебютном матче за ЦСКА: «К нам приехал большой мастер, сразу видно. Нарабатываем связи, понимаем друг друга все лучше»
сегодня, 20:58
Коробкин о 4:3 с «Ак Барсом»: «Металлург» начал сезон с победы, дай бог и закончим его с победой и Кубком»
сегодня, 20:37
Ожиганов о Мэттьюсе: «Тренировался с ним. Когда играешь против него, появляются комплексы, самооценка падает»
сегодня, 19:57
Слепышев о 2:6 от ЦСКА: «Предсезонка у «Динамо» была трудная. Хотели избежать этого, но пока тяжело приходится. Почерк Никитина знаем, они молодцы»
сегодня, 19:33
Нестеров о ЦСКА при Никитине: «Становимся сильнее, лучше как команда. Ребята у нас неглупые, все понимают задачу»
сегодня, 19:18
Разин о капитане «Металлурга»: «Должен быть лидером не только словом. Бородулин в конце карьеры по лестнице еле поднимался, но заводил команду. Маклюков – именно такой человек»
1сегодня, 18:45
Исаков о 4:3 с «Салаватом»: «Поздравляю «Торпедо», после счета 2:3 выиграть было сложно. Не понравилось, что пропускаем с атак с ходу»
3сегодня, 18:05