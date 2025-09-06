Гатиятулин о 3:4 от «Металлурга»: «Первый матч – всегда вопрос контроля эмоций. «Ак Барс» достаточно созидал, отыгрался с 0:2, результат определили вратари»

Анвар Гатиятулин оценил поражение «Ак Барса» от «Металлурга» (3:4 Б).

– Прежде всего поздравляю всех болельщиков с началом сезона. Что касается игры, то первый матч – это всегда вопрос контроля эмоций.

Мы ждали от соперника активной игры, он играет дома, но в наши планы не входила разница в две шайбы. В принципе, мы выровняли игру, отыгрались с 0:2, с 3:2. Достаточно созидали, но результат определили вратари.

– На предсезонке вы поровну делили игровое время вратарей. Сейчас вы определились с первым номером?

– Перед сезоном старались всем давать сыграть: вратарям, полевым, молодежи. Они получали игровую практику, мы – информацию. Так получилось, что окончательный состав сформировался уже в конце сборов, пару тренировок только провели в таком сочетании.

Поэтому есть моменты, где нам не хватает сыгранности. В общем, мы будем смотреть на все позиции и искать разные сочетания. Во вратарской линии у нас тандем, сегодня сыграл Билялов , к следующему матчу мы проанализируем ситуацию и примем решение.

– Как оцените игровую форму Григория Денисенко? Насколько он близок к пониманию вашей системы?

– Сейчас наша задача – как можно сильнее сократить процесс адаптации и Гриши, и других ребят.

– А Брэндон Биро?

– Да, для него это тоже новая команда и новая лига, но у него было время, чтобы познакомиться с нашими требованиями. В принципе, он выполняет то, что мы просим. Но нюансов много, нужно время.

– «Ак Барс» сегодня много играл в меньшинстве. Вас порадовало, что «Металлург» не смог забить или огорчило большое количество удалений?

– Мы к каждой игре готовимся и по большинству соперника, акцентируем, как нужно сыграть. Если есть возможность контратаковать и забить, этим тоже воспользуемся. В прошлом сезоне это получалось, рассчитываем, что и в этом будет получаться.

– По броскам вы проиграли первый период 4-10, потом смогли отыграться. С чем связан такой тяжелый старт матча?

– Понимали, что «Металлург» прилично обновился, им нужно презентовать свою команду, ожидали такого старта. План был выровнять игру и перехватить инициативу, и это получилось, – сказал главный тренер казанского клуба Анвар Гатиятулин .