Маклюков – капитан «Металлурга» на сезон-2025/26. Ткачев, Яковлев, Канцеров, Джонсон – ассистенты
«Металлург» объявил капитана и ассистентов на сезон-2025/26.
Капитаном магнитогорского клуба назначен 31-летний защитник Алексей Маклюков.
В сезоне-2025/26 Фонбет Чемпионата КХЛ его ассистентами будут защитник Егор Яковлев и нападающие Владимир Ткачев, Люк Джонсон и Роман Канцеров.
Изображение: t.me/metallurgmgn
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Металлурга»
Последние новости