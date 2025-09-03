  • Спортс
  • Маклюков – капитан «Металлурга» на сезон-2025/26. Ткачев, Яковлев, Канцеров, Джонсон – ассистенты
Маклюков – капитан «Металлурга» на сезон-2025/26. Ткачев, Яковлев, Канцеров, Джонсон – ассистенты

«Металлург» объявил капитана и ассистентов на сезон-2025/26.

Капитаном магнитогорского клуба назначен 31-летний защитник Алексей Маклюков

В сезоне-2025/26 Фонбет Чемпионата КХЛ его ассистентами будут защитник Егор Яковлев и нападающие Владимир Ткачев, Люк Джонсон и Роман Канцеров.  

Изображение: t.me/metallurgmgn

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Металлурга»
logoВладимир Ткачев 1995
logoРоман Канцеров
logoКХЛ
logoЛюк Джонсон
logoЕгор Яковлев
logoМеталлург Мг
logoАлексей Маклюков
