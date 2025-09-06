«Металлург» одержал 750-ю победу в КХЛ, обыграв «Ак Барс» в серии буллитов
«Металлург» одержал 750-ю победу в КХЛ.
Сегодня команда под руководством Андрея Разина обыграла «Ак Барс» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:3 Б.
Это 750-я победа магнитогорского клуба в истории КХЛ.
В следующем матче «Металлург» примет «Салават» 8 сентября, «Ак Барс» отправится на выезд к «Авангарду».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: пресс-служба КХЛ
