«Металлург» одержал 750-ю победу в КХЛ, обыграв «Ак Барс» в серии буллитов

«Металлург» одержал 750-ю победу в КХЛ.

Сегодня команда под руководством Андрея Разина обыграла «Ак Барс » в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:3 Б.

Это 750-я победа магнитогорского клуба в истории КХЛ.

В следующем матче «Металлург » примет «Салават» 8 сентября, «Ак Барс» отправится на выезд к «Авангарду».