Разин – журналисту после 4:3 с «Ак Барсом»: «Тебя заслал один человек, чувствую. Гад один! Который меня душит. Жеманная тварь»

Тренер «Металлурга» Андрей Разин снова жестко высказался о критиках из интернета.

Сегодня «Металлург» обыграл «Ак Барс » (4:3 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. После игры главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин ответил на вопросы журналистов.

– Уточнение по ассистентам капитана [«Металлурга»]...

– Да что ж такое. Тебя заслал один человек, я чувствую.

– Кто?

– А то ты не знаешь! Который меня душит в этом сезоне из ряда вон. Гад один! Жеманная тварь, можно сказать, – заявил Андрей Разин .

Маклюков – капитан «Металлурга» на сезон-2025/26. Ткачев, Яковлев, Канцеров, Джонсон – ассистенты

Разин после 3:2 с «Витязем»: «Есть нормальные люди, а есть твари, не состоявшиеся по жизни. Таких много в интернете, они засирают нормальных людей. Одну жеманную тварь я сегодня встретил»