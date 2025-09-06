Разин – журналисту после 4:3 с «Ак Барсом»: «Тебя заслал один человек, чувствую. Гад один! Который меня душит. Жеманная тварь»
Тренер «Металлурга» Андрей Разин снова жестко высказался о критиках из интернета.
Сегодня «Металлург» обыграл «Ак Барс» (4:3 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. После игры главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин ответил на вопросы журналистов.
– Уточнение по ассистентам капитана [«Металлурга»]...
– Да что ж такое. Тебя заслал один человек, я чувствую.
– Кто?
– А то ты не знаешь! Который меня душит в этом сезоне из ряда вон. Гад один! Жеманная тварь, можно сказать, – заявил Андрей Разин.
