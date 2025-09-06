Спронг о дебюте в КХЛ: «Все 4 звена ЦСКА катили, играли как команда. Здесь агрессивный хоккей, как в НХЛ»
Сегодня ЦСКА обыграл «Динамо» со счетом 6:2. Форвард армейцев Спронг отметился голом на 34-й минуте.
– Что для вас значит дебют в КХЛ?
– Конечно, это отличается от дебюта в НХЛ. Но все получилось хорошо. Главное, что мы сегодня победили как команда. Все четыре звена катили, играли хорошо в коллективный хоккей. Это наш базовый принцип – играть как команда. И мы этого придерживались.
– Можете сравнить стиль ЦСКА с клубами НХЛ? Много ли отличий?
– Небольшая разница есть. Отличаются игровые схемы. Здесь тоже играют в агрессивный хоккей, уделяют много внимания контролю шайбы в средней зоне.
Я не скажу, что «Динамо» играло плохо – у них было хорошее катание. Но это лишь один матч, по которому не стоит делать глобальные выводы. Посмотрим, как будет дальше, – сказал Дэниэл Спронг.