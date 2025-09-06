Кудашов о 2:6: «Динамо» пропустило плохие голы, ЦСКА заслужил. Где-то нам подарки сделали, но мы плохо отработали перед своими воротами, отдали преимущество»

Алексей Кудашов высказался о поражении от ЦСКА (2:6).

«Динамо » проиграло в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Пропустили плохие голы. Нельзя сказать, что легкие – ЦСКА их заслужил. Где-то нам и подарки сделали, но плохо отработали сегодня перед своими воротами.

Проигрывая в счете, соперник начинает использовать твои слабые стороны. Упустили преимущество, хотя и настрой был, вроде, яркие первые смены. Но все отдали.

– Замена Кирилла Готовца на Магомеда Шараканова по ходу матча показала ваше недовольство его игрой?

– Нет, просто так решили.

– Пять голов ЦСКА, пять грубых ошибок: индивидуальных, позиционных, причем у опытных игроков. Не один человек был виноват, а у всех защитников не пошла игра. Это следствие тяжелого старта, о котором вы говорили, или что-то иное?

– Нет, по движению я не скажу, что мы сильно тяжелые были. Здесь многое от игровой дисциплины. Некоторые ошибки необъяснимы. Будем разбирать и исправлять – улучшать игровую дисциплину, именно тактическую.

– В каком состоянии Седрик Пакетт? Сегодня он не сыграл…

– С ним все нормально. Скоро вернется, возможно, в следующей игре.

– Пока команда тяжко начинает сезон. С чем вы это связываете?

– Очень много всего: сначала немного физика была, потом невыполнение какое-то, ответственность. Всегда много компонентов, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов .