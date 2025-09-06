15141 зритель посетил матч «Шанхай Дрэгонс» – СКА на «СКА-Арене»

15141 зритель посетил матч «Шанхай Дрэгонс» против СКА.

Сегодня китайский клуб обыграл команду под руководством Игоря Ларионова (7:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ на «СКА-Арене».

Форвард «Шанхая» Никита Попугаев отметился дублем, на счету Гэйджа Квинни 2 гола и 2 ассиста, защитник Адам Кленденинг сделал 3 результативные передачи. В составе СКА по голу и ассисту набрали нападающие Николай Голдобин и Рокко Грималди.

8 сентября команда под руководством Жерара Галлана примет «Адмирал», СКА отправится на выезд к «Торпедо».